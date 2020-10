Heiligenstadt. Beim Versuch eine Prügelei in Heiligenstadt aufzulösen, wurde ein Polizist von einem alkoholisierten Mann verletzt.

Polizist bei Prügelei in Heiligenstadt verletzt

Am Mittwoch wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Heiligenstadt ein Polizist verletzt. Gegen 21.30 Uhr stritten sich zwei Männer in der Wilhelmstraße. Ein 38-Jähriger schlug dem anderen ins Gesicht. Die Polizisten mussten Pfefferspray gegen den Angreifer einsetzen, um die Streitenden zu trennen. Laut Polizei stand der 38-jährige Mann unter Alkoholeinfluss und wehrte sich, wobei ein Polizist verletzt wurde.

Dem 38-Jährigen wurde für den Alkoholtest Blut abgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Der Polizeibeamte ist infolge seiner Verletzung vorerst dienstunfähig.