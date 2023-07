Portemonnaie in Leinefelde gestohlen und Geld abgehoben – Polizei sucht mutmaßlichen Täter mit Fahndungsfoto

Leinefelde. Bereits im März wurde einer 78-Jährigen in einem Leinefelder Supermarkt die Scheckkarte gestohlen. Die Polizei sucht jetzt den mutmaßlichen Täter mit einem Fahndungsfotos.

Nachdem einer 78-Jährigen am 29. März in einem Supermarkt in der Birkunger Straße in Leinefelde die Geldbörse gestohlen worden war, sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: LPI Nordhausen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der auf den Fotos abgebildete Mann der Geschädigten die Geldbörse während ihres Einkaufs in dem Supermarkt entwendet. Mithilfe der in dem Portemonnaie befindlichen Scheckkarten war es dem Mann am 29. März um 15.37 Uhr dann gelungen, in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße 22/24 einen vierstelligen Betrag vom Konto der 78-Jährigen abheben.

Wer den Mann erkennt oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 03631/960.