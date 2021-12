Uder. Weihnachtliches Reizen, Stechen und Auftrumpfen aber nur unter der 2G-Regel möglich.

In die Riedelsburg in Uder wird am Donnerstag, 23. Dezember, um 18 Uhr zum Weihnachtspreisskat eingeladen. Gespielt werden zwei sogenannten 36er-Runden. Das Antrittsgeld beträgt zehn Euro. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Zutritt und die Teilnahme unter der 2G-Regel erfolgten Die Teilnehmer müssen also entweder geimpft oder genesen sein. Die Bescheinigung ist entsprechend mitzubringen.