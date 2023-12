Markt Premiere am Wochenende in einem Eichsfelder Dorf

Heuthen Eine Gemeinde im Eichsfeld hat sich zusammen mit Vereinen etwas ausgedacht. Dann gibt es etwas für Jung und Alt.

Das Eichsfeld ist in Adventsstimmung, und auch in Heuthen will man sich gebührend auf das schönste Fest im Jahr einstimmen. Am kommenden Sonnabend, 16. Dezember, gibt es dort auch noch eine Premiere, denn dann findet der erste Weihnachtsmarkt der Vereine statt.

Das fröhliche vorweihnachtliche Treiben, zu dem die Feuerwehr, die Karnevalisten, der Burschen-, Männer- und Sportverein sowie die Gemeinde gemeinsam einladen, wird es auf dem Platz um die Linde hinter dem Gemeindesaal geben. Der Weihnachtsmarkt, so Bürgermeister Michael Gaßmann (FW), soll Jung und Alt einladen, sich in der Adventszeit zu treffen und gemütlich einige Stunden bei Glühwein, Bier, Bratwürstchen, Crêpes und Popcorn zu verbringen. Ein Ziel der Gemeinschaftsaktion ist es aber auch, den Zusammenhalt in dem Eichsfelddorf zu stärken. Und gemeinsam mit Gästen und Freunden soll die Vorfreude geteilt werden. Am Sonnabend um 16 Uhr geht es los. Alle Einheimischen und Interessierten sind ganz herzlich bei der Veranstaltung willkommen.