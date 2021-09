Programm rund um die Walnuss auf Hof Sickenberg

Am Wochenende hat die Walnuss ihren großen Tag, der auch auf Hof Sickenberg begangen wird.

Sickenberg. Schmecken und Entdecken am Sonntag auf Hof Sickenberg.

Zum 12. Mal lädt der Hof Sickenberg zum Walnusstag am Sonntag, 26. September, von 11 bis 18 Uhr ein. Die Besucher erwartet ein Programm rund um die Walnuss und den Walnussbaum. In vielen Mitmachaktionen, insbesondere auch für Kinder, wird die besondere Vielfalt des Walnussbaumes von vielen Anbietern präsentiert und kann so erlebt und geschmeckt werden.

So steht zum Beispiel das Backen von Walnussbrot im historischen Lehmbackofen auf dem Programm. Auch werden interessante Pesto, Walnusssenf und Walnussbratwürste sowie Likör aus den Grünen Walnüssen angeboten. Mit der Färbekraft, die in den Schalen und Blättern steckt, wird von Magret Wolf und ihrem Team Wolle gefärbt, gefilzt und am Handspinnrad versponnen. Auch die Heilwirkung der Walnuss ist ein Thema. Hier kann man sich umfangreich bei der Heilpraktikerin Ines Fehrmann informieren.

Darüber hinaus wird gezeigt, wie das wertvolle Walnussöl aus den Nüssen gewonnen wird. Das dabei entstehende Nussmehl wird mit Honig zu einem delikaten Fruchtaufstrich verarbeitet. Alle Besucher können sich über die verschiedene Walnussarten informieren und von der Gärtnerei Pflanzlust Walnussbäume für den eigenen Garten erwerben. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Scheune statt.

