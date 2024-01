Protestaktionen im Eichsfeld sowie rund um Göttingen und Kassel geplant

In Thüringen hat es in den vergangenen Tagen schon einige Protestaktionen gegeben. Montag soll im Dreiländereck demonstriert werden.

Eichsfeld/Göttingen/Kassel Eichsfelder Pendler müssen sich am Montag auf beträchtliche Behinderungen einstellen. Nicht nur Straßen sollen blockiert werden, sondern es werde auch Einschränkungen im ÖPNV geben.

Ab 5 Uhr am Montagmorgen wollen auch im Eichsfeld Landwirte, Unternehmer und Bürger ihrem Unmut zur aktuellen Politik der Bundesregierung öffentlich kundtun. Es kursieren Aufrufe, sich um 5 Uhr am Montagmorgen einmal an der Salzhalle zwischen Heiligenstadt und Siemerode, aber auch im Industriegebiet in der Leinefelder Ernemannstraße zu treffen. In Heiligenstadt klebten bereits am Wochenende an Schaufensterscheiben Zettel und ähnlich geartete Flyer.

Auf ihnen steht, dass sich Unternehmer aus vielen Branchen wie Speditionen, Friseure, Bäcker, Trockenbauer und mehr solidarisch mit den Landwirten zeigen wollen. Außerdem ist für 12 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung angekündigt. Abschluss soll am Abend um 19 Uhr in Leinefelde mit Treffpunkt am Bahnhofsplatz sein. Wer hinter den Aufrufen steht, ist auf den Flyern allerdings nicht ersichtlich. Auch Nebenstraßen der Autobahn A 38 und wichtige Verkehrsknotenpunkte wie Kreisverkehre können blockiert werden, lauten weitere Informationen aus verschiedenen Kanälen.

In und um Göttingen wird mit großen Beeinträchtigungen gerechnet

In Göttingen ist für Montag, 8. Januar 2024, eine große Demonstrationsfahrt angezeigt worden. Verschiedene Institutionen und Privatpersonen aus der Landwirtschaft haben im gesamten Landkreis Göttingen dazu aufgerufen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Die Kundgebung soll um 6 Uhr beginnen und bis in den Nachmittag andauern.

„Die Veranstaltung wird sich massiv auf den Verkehr auswirken: In Göttingen sowie im Umland ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen vor allem im morgendlichen Berufsverkehr zu rechnen“, heißt es von der Pressestelle des Landkreises Göttingen. „Das betrifft auch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der mitunter stark eingeschränkt sein wird.“ Schulen, Arbeitsplätze und andere Einrichtungen im gesamten Gebiet von Stadt und Landkreis Göttingen würden voraussichtlich nur schwer mit dem Pkw oder dem ÖPNV zu erreichen sein.

Die Göttinger Stadt- und Kreisverwaltungen empfehlen dringend, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. An neuralgischen Verkehrsknotenpunkten und an Autobahnauffahrten könne es im Verlauf des gesamten Montags zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. „Die Polizeidirektion Göttingen informiert am Montag über ihre Kanäle regelmäßig zu den aktuellen Entwicklungen“, heißt es weiter.

Hessische Polizei warnt vor Behinderungen in Kassel und ganz Nordhessen

Auch für Hessen wurden für Montag und in der ganzen kommenden Woche mehrere Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch eine Traktoren-Sternfahrt mit Zielort Wiesbaden, heißt es von der Polizei in Kassel. In Anbetracht der angemeldeten Aktionen, die neben der genannten Sternfahrt auch weitere Protestfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen umfassen, weist die Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den frühen Morgenstunden grundsätzlich mit ausgeprägten Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen zu rechnen ist.

Für den Bereich Nordhessen wurden bisher im Schwalm-Eder-Kreis und im Landkreis Waldeck-Frankenberg die meisten Protestaktionen angemeldet, sodass sich insbesondere in diesen beiden Landkreisen die Bürgerinnen und Bürger auf Verzögerungen im Straßenverkehr einzustellen müssen. Aber auch im Werra-Meißner-Kreis, im Landkreis Kassel und der Stadt Kassel werden Verkehrsbehinderungen erwartet, die auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr haben können.

Die hessische Polizei stehe im ständigen und engen Austausch mit den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden und werde am Veranstaltungstag hessenweit mit Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren, heißt es abschließend.