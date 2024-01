Proteste im Eichsfeld sorgen für Einschränkungen im Busverkehr

Eichsfeld Die Protestaktion der Landwirte und Unternehmen im Landkreis Eichsfeld sorgen auch für Einschränkungen im Busverkehr. Busfahrer weichen teilweise auf Schleichwege aus.

Zunächst rollten die Busse am Montagmorgen noch wie gewohnt vom Betriebshof der Eichsfeldwerke (EW) in Leinefelde. Jedoch kam es im weiteren Tagesverlauf zu Behinderungen auch im öffentlichen Nahverkehr. „In Heiligenstadt sind wir nicht mehr nach Norden, Osten und Westen herausgekommen. In Richtung Dingelstädt und Südeichsfeld gab es keine Probleme“, erklärt Michael Raabe, Geschäftsführer der EW Bus GmbH.

Einige Linien konnten daher nicht wie gewohnt bedient werden. „Die Stadtbuslinie in Heiligenstadt ist aber wie gewohnt gefahren. Nur während der Veranstaltung am Mittag wurden die Busse umgeleitet“, so Raabe. Schon im Vorfeld der Protestaktion habe man sich Gedanken gemacht, wie man den Busverkehr so gut wie möglich aufrechterhalten könne. „Wir sind auch auf Schleichwege ausgewichen“, sagt der Geschäftsführer am Montagmittag. Er lässt aber auch nicht unerwähnt, dass vor allem die Schülerinnen und Schüler nicht wie gewohnt an die Schulen nach Heiligenstadt gebracht werden konnten.

Da viele Eltern selbst versucht hätten, ihre Kinder an die Schulen zu bringen, habe man nach Rücksprache mit den Schulen den Rücktransport umorganisiert und gemeinsam Lösungen gefunden.