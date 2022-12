Quote im Eichsfeld bleibt unverändert

Eichsfeld. Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu 2021

Zum Vormonat unverändert, im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht gestiegen ist die Arbeitslosigkeit im Eichsfeld im Monat November. Die Quote bleibt zunächst stabil bei 3,7 Prozent. „Der Landkreis Eichsfeld registrierte 1937 Menschen ohne Arbeit. Vor einem Jahr hatte der Landkreis fast 150 Erwerbslose weniger“, erklärt Karsten Froböse, Chef der Nordthüringer Agentur für Arbeit. Binnen eines Jahres sei die Zahl der Arbeitslosen in der Agentur um 44 Personen gesunken, allerdings im Jobcenter um 189 Jobsuchende gestiegen. Vor einem Jahr lag die Quote im Eichsfeld noch bei 3,4 Prozent.

Deutlich würde der Anstieg in allen drei Nordthüringer Landkreisen, die zum Agenturbezirk gehören, aber vor allem zum Vorjahr. „Das hat zwei Gründe: Zum einen wirkt sich die humanitäre Entscheidung zur Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten weiter aus. Das betrifft in erster Linie die Jobcenter“, erklärt Froböse. „Zum anderen nimmt die nachlassende Konjunktur Einfluss auf den Arbeitsmarkt.“ Man habe noch vor einem halben Jahr eine Zeit erlebt, in der die Arbeitslosigkeit bei den Deutschen im zweistelligen Bereich zurück ging. „Jetzt blicken wir auf allmählich steigende Zahlen.“

In den drei Jobcentern Nordthüringens sei die Zahl der Arbeitslosen um rund ein Viertel zum Vorjahr nach oben gegangen. 5493 Männer und Frauen sind insgesamt in der Grundsicherung registriert, über 1000 mehr als im Vorjahresmonat.

Im Landkreis Nordhausen liegt die Quote aktuell bei 7,6 Prozent, im Kyffhäuserkreis bei 8,0 Prozent. Vor einem Jahr lagen die Quoten dort bei jeweils 6,5 Prozent, heißt es von der Nordhäuser Agentur für Arbeit.