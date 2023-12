Polizei Radfahrer bei Unfall in Heiligenstadt am Kopf verletzt

Heiligenstadt Ein Radfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Heiligenstadt am Kopf verletzt. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Ein Radfahrer fuhr am Mittwoch, 6. Dezember, gegen 7 Uhr auf der Bahnhofstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision eines Mitsubishi mit dem Radfahrer, heißt es im Polizeibericht. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am Kopf schwer, sodass er medizinisch behandelt werden musste. Hierzu wurde er in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Eichsfeld die Ermittlungen aufgenommen.