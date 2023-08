Radfahrer in Leinefelde angefahren

Leinefelde. Eine Begegnung der unschönen Art gab es am Samstag in Leinefelde. Dabei wurde ein 73-Jähriger verletzt.

Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw wollte am Samstagvormittag in Leinefelde das Gelände einer Tankstelle verlassen und in die Berliner Straße einbiegen. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei in der Ausfahrt einen 73-jährigen Radfahrer, der seinen Weg kreuzte.

Die Fahrzeuge kollidierten, der Radfahrer kam zu Fall. Dabei wurde er verletzt. Der 73-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung kurze Zeit später wieder verlassen, teilt die Polizei mit. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 400 Euro.