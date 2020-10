Rattenproblem in Kirchworbis

Dem Problem der Rattenplage auf einem Grundstück in der Südstraße hat sich das Gesundheitsamt des Landkreises angenommen. Das geht aus der Antwort von Landrat Werner Hennig (CDU) auf eine Anfrage der Fraktion Linke/Grüne/SPD in der jüngsten Kreistagssitzung hervor. Am 9. September hat es demnach eine Gesprächsrunde mit allen Beteiligten gegeben. Da bei einer Kanalbefahrung durch den zuständigen Abwasserzweckverband „keine Hinweise auf einen Rattenbefall oder Schäden, die als Zu- und Abgang für Ratten dienen“, gefunden wurden, bot die Gemeinde Kirchworbis Unterstützung an.

Das Grundstück wird durch eine autorisierte Firma zur Schädlingsbekämpfung untersucht. Die Gemeinde hat eine einmalige 50-prozentige Förderung angeboten. Die Familie hat das Angebot angenommen.