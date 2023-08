Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz im Eichsfeld aus

Ein Rauchmelder löste am Samstag einen Feuerwehr-Einsatz in Heiligenstadt aus.

Heiligenstadt. Zu einem nächtlichen Einsatz musste die Feuerwehr am Samstag in Heiligenstadt ausrücken. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen.

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Oberen Altstadt erforderte am Samstagabend das Eingreifen der Feuerwehr Heiligenstadt. Ein Feuerwehrmann, der in der Nähe des betroffenen Gebäudes wohnt, nahm das Piepen des Rauchmelders und Brandgeruch wahr. Nach Informationen der Feuerwehr Heiligenstadt setzte er einen Notruf ab, weckte die schlafende Bewohnerin und führte sie anschließend aus der verqualmten Wohnung.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte ging ein Trupp unter Atemschutz in die verrauchten Räume im zweiten Obergeschoss vor. Dieser habe dort Reste einer in Brand geratenen Mikrowelle vorgefunden, welche zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr brannten, heißt es. Die Einsatzkräfte belüfteten anschließend die Wohnung. Die Anwohnerin wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Durch den aufmerksamen Feuerwehrmann und dessen Handeln konnte der schlafenden Bewohnerin das Leben gerettet werden. „Wenn Sie den Dauerton eines Rauchwarnmelders hören oder Brandgeruch wahrnehmen, zögern Sie keinesfalls die Notrufnummer 112 zu wählen. Versuchen Sie zudem Anwohner zu benachrichtigen, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen“, appelliert Johannes Lurch von der Feuerwehr Heiligenstadt.