Im Eichsfeld kam es am Sonntag zu einem Wildunfall.

Wahlhausen Schrecksekunde für eine Autofahrerin im Eichsfeld: Sie hat am Heiligen Abend eine Begegnung der unschönen Art.

Die Fahrerin eines VW Passat war am Sonntag, 24. Dezember, gegen 20.40 Uhr auf der Landstraße 1003 von Dietzenrode in Richtung Wahlhausen unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Dies teilt die Polizei mit.

Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh flüchtete nach dem Unfall in den Wald. Am Pkw entsteht nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.