Reh nach Unfall im Eichsfeld gestorben – Polizei stellt zudem Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss fest

Die Eichsfelder Polizei musste in den vergangenen zwei Tagen zu mehreren Einsätzen ausrücken. Hier eine kleine Zusammenfassung der Einsätze bis Sonntagnachmittag:

Fahrerin widersetzt sich den polizeilichen Anordnungen in Dingelstädt

Polizeibeamte kontrollierten am Freitag, 7. April, gegen 23.55 Uhr in der der Küllstedter Straße in Dingelstädt eine VW, weil die Fahrerin entgegengesetzt zur Einbahnstraße fuhr. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Einen Atemalkoholtest lehnte die Fahrerin ab und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und es wurde Anzeige erstattet.

Mercedes kollidiert mit einem Reh bei Wüstheuterode

Zu einem Wildunfall kam es am Samstag, 8. April, gegen 21 Uhr. Ein Mann war mit seinem Mercedes auf der Landstraße zischen Vatterode und Wüstheuterode unterwegs. Dort kam es zu Kollision mit einem Reh. Bei dem Unfall wurde das Reh getötet. Am Pkw entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rollerfahrer in Heiligenstadt unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 8. April, kontrollierten um 19.05 Uhr Polizeibeamten der Polizeiinspektion Eichsfeld im Erbetal in Heiligenstadt den Fahrer eines E-Rollers. Dabei stellte sich heraus, das der Roller als gestohlen gemeldet war. Zudem stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen, teilt die Polizei am Sonntag mit. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der E-Roller sichergestellt.

Reh flüchtet bei Geisleden in unbekannte Richtung

Ein Frau war mit ihrem Dacia am Samstag, 8. April, auf der Landstraße zwischen Geisleden und Kreuzebra unterwegs. Gegen 19.20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß mit einem plötzlich über die Fahrbahn wechselnden Reh. Das Tier flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Am Pkw entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.