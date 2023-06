Reha-Sommerfest im Leinefelder Leinebad

im Leinebad findet in diesem Monat ein Reha-Sommerfest statt.

Leinefelde. Beim Sommerfest im Leinefelder Leinebad gibt es viele Informationen und Mitmachmöglichkeiten. Eintritt zu der Veranstaltung muss nicht gezahlt werden.

Gesundheits- und Sportbegeisterte sind am Freitag, 23. Juni, ab 10 Uhr zum Reha-Sommerfest ins Leinefelder Leinebad eingeladen. Für die Kinder gibt es derweil ein Karussell, auf der Bühne ab 18 Uhr Live-Musik.

Eröffnet wird an diesem Tag auch der neue Fitnessparcours, dessen Funktionen ein Coach erklären wird. An anderen Stationen zu den Themen Gesundheit und Ernährung informiert und es gibt Mitmachmöglichkeiten, teilt die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis mit. Und wer sich an diesem Tag viel bewegt, der darf sich dann auch stärken.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Das Team des Leinebades freut sich schon jetzt auf viele kleine und große Gäste.