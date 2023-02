Rentnerin in Heiligenstadt in einer Drogerie bestohlen

Heiligenstadt. Eichsfelder Polizei warnt vor Taschendiebstählen. In der Region sind mehrere Fälle bekannt.

Eine Rentnerin (84) ist Dienstagmittag beim Einkaufen in einer Drogerie bestohlen worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Nachdem die Seniorin ihre Besorgungen erledigt hatte, habe sie festgestellt, dass ein Unbekannter die Geldbörse gestohlen hatte. Die entwendeten Dokumente wurden zur Fahndung ausgeschrieben und die Geldkarten gesperrt. Im Portemonnaie befand sich ein zweistelliger Geldbetrag.

Da es in der Region verstärkt zu Taschendiebstählen kommt, empfiehlt die Polizei eine erhöhte Aufmerksamkeit. Geldbörsen sollten beim Einkaufen nicht offen erkennbar getragen werden. Geldbörsen und Wertgegenstände sollten in Taschen verstaut werden, an die Diebe nicht herankommen.