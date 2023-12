Rentnerpaar wird im Eichsfeld Opfer von Betrügern

Betrüger täuschen Senioren und kommen an Geld. (Symbolbild)

Leinefelde Täter gelangt an Kontodaten der Senioren aus dem Eichsfeld. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 80-jähriger Mann und seine 72 Jahre alte Lebensgefährtin aus Leinefelde sind Opfer eines Betrügers geworden. Laut Polizei verloren sie an einen unbekannten Täter Geldbeträge im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Zuvor wurde durch die unbekannte Person vorgetäuscht, dass auf dem Laptop ein Virus vorliege und zur Bereinigung die Übermittlung von Kontodaten erforderlich sei. Das Paar, so die Polizei, kam der Aufforderung nach. In der Folge wurden diverse Abbuchungen vom übermittelten Konto vorgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug wurde eingeleitet und das zuständige Geldinstitut verständigt.