Restkarten für Ritter Rost in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Kinder können sich auf eine musikalische Lesung freuen.

Zur ersten Veranstaltung für Kinder nach der langen corona-bedingten Pause lädt die Stadtbibliothek Heiligenstadt am Donnerstag um 16 Uhr ein. Dann wird Ritter Rost zu Gast sein. Burgfräulein Bö führt durch die musikalische Lesung „Rostig, aber läuft wie geschmiert!“. „Wir freuen uns und haben auch noch einige Restkarten“, sagt Jana Bauer von der Stadtbibliothek. Die wenigen Restkarten sind noch in der Bibliothek erhältlich. Der Einlass erfolgt ab 15.30 Uhr nur mit vorab gekauften Karten. Aufgrund der Vorbereitungen für die Veranstaltung wird die Stadtbibliothek am Donnerstag ab 15 Uhr geschlossen sein.