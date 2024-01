Rewe Juniorcup wird erstmals live übertragen

Eichsfeld Europas größtes Hallenturnier in Göttingen mit Eichsfelder Beteiligung

Was in den kommendenTagen in der Göttinger Lokhalle läuft, gilt als größtes Hallenturnier in Europa. Der Rewe Juniorcup der A-Jugend läuft ab Donnerstag auch mit Eichsfelder Beteiligung. Erstmals wird dieser Cup in einem Livestream übertragen, als Partner dafür wurde der „Kicker“ gewonnen. Auch auf dem Portal Youtube kann live mitgefiebert werden.

Beginn des Cups ist am Donnerstag, 4. Januar, um 17 Uhr. Vier Tage lang messen sich Jugendmannschaften aus ganz Europa in Göttingen. Nicht nur der Livestream sei neu, sondern es gebe noch mehr Premieren, heißt es von den Veranstaltern. Zum einen wird es das erste Turnier mit eTickets sowie einer veränderten, digitalisierten Einlasskontrolle sein. Die Zuschauer sollten daher etwas Zeit beim Einlass einplanen. Die Lokhalle öffnet jeweils eine Stunde vor dem ersten Spiel des Tages. Zum anderen können die Fans in der Halle erstmals per Karte an den Gastronomieständen bezahlen. Akzeptiert werden die gängigen Kartenzahlungen wie mit Debit-/Kreditkarten und Smartphone-Zahlungen. Das Bezahlen mit Bargeld ist weiterhin möglich.

Alle weiteren Informationen zu Spielzeiten und Spielplänen gibt es auf der Internetseite https://rewejuniorcup.de/.