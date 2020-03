Richtige Rabatten besser als Schottergärten

Die Einheitsstadt Leinefelde-Worbis hat sich kürzlich eingehend mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Dazu hatten sich Vertreter der Stadt um Bürgermeister Marko Grosa (CDU) zusammen mit Stephan Gunkel, dem Klimaschutzbeauftragten des Landkreises, bereits Anfang März auf den Weg ins Klimahaus nach Bremerhaven gemacht. Das Ziel: Dem Klimawandel mit geeigneten Maßnahmen entgegentreten und einen städtischen Plan gegen die steigende Erderwärmung ausarbeiten. So entstand ein erster Maßnahmenkatalog.

Zuvor ging es aber an die Bestandsaufnahme. Sie zeigte, so heißt es aus der Verwaltung, dass „schon einiges für den Klimaschutz getan“ werde. So testete man ein Elektro-Auto auf Alltagstauglichkeit, sensibilisierte die Mitarbeiter bei Schulungen für energiesparendes Verhalten oder setzte bei Bau oder Modernisierung kommunaler Gebäude auf nachhaltige Baustoffe. Außerdem beteiligt sich die Stadt an Energiesparaktionen wie der „Earth Hour“ und setzt nicht nur bei der Straßenbeleuchtung zunehmend auf energiesparende LED-Technik.

Auch verzichtet die Stadt auf den Einsatz von des Unkrautbekämpfungsmittels Glyphosat. Und Bienenwiesen sowie Blühstreifen, wie die in der Leinefelder Hertzstraße, gehören bereits zum Standard. Zudem beteiligt man sich an der Finanzierung eines sogenannten Job-Rades. Mit diesem Angebot könnten Mitarbeiter ein Dienstfahrrad leasen, um umweltfreundlich zur Arbeit zu kommen. Auch nehme sich die Stadt zukünftig vor, noch mehr Gründächer anzulegen, etwa an Bushaltestellen, und Photovoltaikanlagen zu installieren, mit denen man auch den Strom für Elektrofahrzeuge erzeugen könnte. Auch Parkscheinautomaten könnten mit Solarstrom funktionieren.

Einen großen Teil der Konzeptentwicklung nahm der Wandel zur digitalisierten Verwaltung ein. „Hier lässt sich nicht nur viel Papier sparen, sondern auch Botenfahrten und teure Druckertechnik reduzieren – und damit im Ergebnis Feinstaub und CO 2 “, so die Stadtverwaltung. Auch im Kulturbereich kann nach Einschätzung der Stadt klimafreundlicher gearbeitet werden. Dass die Gäste bei den Open Airs auf Burg Scharfenstein mit Zubringerbussen gefahren werden, ist bereits ein erster Schritt. Mehrweggeschirr bei solchen Großveranstaltungen wäre ein nächster.

Ein weiteres Thema, das im Klimakonzept angesprochen werden soll, sind die sogenannten Schottergärten. „Statt wertvolle Grünflächen im Stadtgebiet mit Schotter und Folie zu versiegeln, wünscht sich die Stadtverwaltung auf privaten Flächen wieder Bäume, Sträucher, Rasen und Rabatten, die einer Erhitzung in den Sommermonaten entgegenwirken und Insekten eine Lebensgrundlage bieten.“

Die Teilnehmer der Klausurtagung waren sich im Allgemeinen darüber einig, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht nur dem Planeten ganz allgemein nutzen, sondern auch die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität der Stadt erhöhen. Zumal man als Stadtort der Landesgartenschau auch Vorbildfunktion übernehmen wolle.

Was der Klimawandel jetzt schon auf unserer Erde verändert hat, hatte man sich im Bremerhavener Klimahaus angeschaut. Dort sind auf einer Route entlang des 8. Längengrades die Klimazonen der Erde dargestellt. Deutlich wurde dabei, das jede dieser Zonen unter dem Klimawandel zu leiden hat.