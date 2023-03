Rock, Rap, Kabarett und jede Menge mehr gehören zu den besten Eichsfelder Wochenendtipps

Eichsfeld. Die Top 5 der Eichsfelder Wochenendtipps halten eine breitgefächerte Auswahl an Angeboten bereit. Und darüber hinaus gibt es noch, Kino, Natur, Rock und Folk.

Theater für Kinder, Kabarett, Konzerte und mehr stehen für das Wochenende im Eichsfeld und darüber hinaus im Veranstaltungsplan. Auch reisen darf man, ohne die Heimat zu verlassen.

1. Eindrücke von

Norwegens Schönheit

Vom Eichsfeld zum Nordkap und zurück fuhr der Bernteröder Simon Raabe. Im Gutshof Vogt in Großtöpfer stellt er Freitag ab 18 Uhr in einem Lichtbildvortrag seine Reise vor. Karten gibt es im Dorfladen oder unter Tel.: 036082 / 917660. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

2. Kabarett auf der

Burg Bodenstein

Mit ihrem Programm „Tantra, Tupper & Tequila“ will Maria Vollmer am Freitag ab 20 Uhr auf Burg Bodenstein das Publikum zu Lachtränen reizen. Mit ihrem Kabarett geht sie der Frage nach, was eine Frau tut, wenn zwei pubertierende Teenager und ein midlife-kriselnder Ehemann das Geschehen bestimmen. Karten unter Tel.: 036074/970.

3. Kleidertauschbörse

bei der Caritas

Unter dem Slogan „So viel du brauchst“ findet Samstag von 14 bis 18 Uhr eine Kleidertauschbörse in der Begegnungsstätte der Caritas in der Schlachthofstraße 8a in Heiligenstadt statt. Das Anliegen lautet „Tauschen statt kaufen.“ Gut erhaltene Kleidung für Kinder und Erwachsene kann am 16. und 17. März in der Zeit von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 12 bis 14 Uhr in der Begegnungsstätte abgegeben werden. Kleidung, die nach der Veranstaltung übrig ist, wird an das Sozialkaufhaus Inpetto gespendet.



4. Ostermarkt auf

dem Ludwigstein

Gleich zwei Tage herrscht auf der Jugendburg Ludwigstein buntes Treiben beim Ostermarkt Kunsthandwerk aus ganz Deutschland, vor allem Eiermaler zeigen Samstag und Sonntag ihr Können. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Für Kinder gibt es die Häschenschule – unter Anleitung wird hier nach Herzenslust alles zum Thema Hase und Ostern gebastelt.

5. Rap in der

Villa Lampe

Deutschrap mit eigenen Texten Live gibt es am Samstag ab 20 Uhr in der Villa Lampe in Heiligenstadt. Am Start sind PTK aus Berlin, Jibba und Yo!Da aus dem Eichsfeld. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Und das ist sonst noch los:

Ausstellung und Workshop

Anlässlich des Tages der Druckkunst eröffnen Freitag, 18 Uhr, die Künstlerinnen Uta Oesterheld-Petry und Annett Schauß in der Dingelstädter Straße 3 in Heiligenstadt eine neue Ausstellung. Am Samstag gibt es an gleicher Stelle und auch in Uder im Atelier von Annett Schauß Workshops zu Hoch- Tief- und Flachdruckverfahren geben.

Kulturfreitag im Alten Rathaus

Im Rahmen des Kulturfreitages läuft in dieser Woche im Festsaal des Alten Rathauses zu Heiligenstadt der Streifen „Eingeschlossene Gesellschaft“. Los geht es um 19.30 Uhr.

So werden Obstbäume veredelt

Auf dem Gut Herbigshagen bei Duderstadt zeigt das Team der Sielmann-Stiftung am Samstag von 10 bis 15 Uhr Interessierten, wie eine Obstbaumveredlung fachgerecht funktioniert. Anmeldung und Information: Telefon 05527 / 914-208, E-Mail besucherservice@sielmann-stiftung.de

Stadtführung in der Kurstadt

Wer Heiligenstadt einmal mit völlig anderen Augen sehen möchte, darf sich am Samstag um 14 Uhr zu einer Stadtführung auf dem Marktplatz einfinden. Treffpunkt ist vor dem Rathaus.

33 Jahre Partnerschaft

Die Dörfer Gernrode und Tiftlingerode feiern ihre 33-jährige Partnerschaft. Alle Gernröder und Interessierte sind Samstagabend im großen Saal in Gernrode eingeladen, Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr. Einem offiziellen Teil schließt sich ein Kulturprogramm an, danach darf getanzt werden. Ein Dankgottesdienst ist für Sonntag, 10.30 Uhr geplant.

Rock und Folk im Einklang

Ludwig Wright gibt Samstagabend in Schmerbachs Keller zu Heiligenstadt ein Konzert. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bücherstube Heiligenstadt, in Leinefelde in der Buchwelt, unter https://ludwigwright.com/ticketshig und an der Abendkasse.

Sonntagskäffchen undBurgführung

Burggeschichte erleben können Neugierige Sonntag auf Burg Bodenstein. Gemütliches Kaffeetrinken mit Eichsfelder Kuchen ist von 14 bis 17 Uhr möglich, Burgführungen beginnen um 15 und um 16 Uhr.

Konzert in der Kirche

Der Birkunger Jugend- und Erwachsenenchor „Cantamus“ feiert am Sonntag um 16 Uhr „20 Jahre musikalische Erinnerungen“ in der Pfarrkirche in Birkungen.