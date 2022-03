Ihre Winterfahrt führte die Jugendwehr Heiligenstadt dieses Mal in die Eifel. Sogar Rodeln war möglich. Für die Kultur gab es unter anderem eine Stadtführung in Köln samt Dom.

Rodeln, Spaßbad und Kultur: Winterfahrt der Heiligenstädter Jugendwehr führt in die Eifel

Heiligenstadt. Heiligenstädter Jugendwehr auf Winterfahrt in der Eifel mit Abstechern nach Köln und in die Geschichte.

Die diesjährige Winterfahrt hat 23 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr Heiligenstadt mit ihren Betreuern in das Dorf Ettelscheid nahe der belgischen Grenze geführt. Mit vier Kleinbussen brachen sie am ersten Tag der Winterferien in die Eifel auf, wo ihnen ein Pfandfinderhaus als Unterkunft dienen sollte.

Da die Wetteraussichten wenig Hoffnung auf Schnee gaben, fuhren sie bereits am ersten Tag in die Skiregion „Der weiße Stein“, um den verbliebenen Schnee zum Rodeln zu nutzen. Mit einem gemeinsamen Grillabend klang der erste Tag aus.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Besuch der Oleftalsperre

Für die Kultur gab es unter anderem eine Stadtführung in Köln samt Dom. Foto: Jan Weinrich

Den Sonntag nutzten die Teilnehmer, um sich einige Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung anzuschauen. So besuchten sie unter anderem die Oleftalsperre sowie die Akademie Vogelsang IP. Am Montag stand ein Ausflug nach Köln auf dem Plan. Nachdem die Teilnehmer dort am Vormittag ein Spaßbad besucht hatten, besichtigten sie anschießend die Innenstadt und den Kölner Dom.

Am letzten „Urlaubstag“ teilte sich die Gruppe auf. Ein Teil fuhr noch einmal zur Akademie Vogelsang IP, um an einer Führung zur NS-Vergangenheit dieses Ortes teilzunehmen. Der andere Teil nutzte den Tag, um sich bei einem Fußballturnier auszutoben und für Gesellschaftsspiele am Kamin.