Röhren des Heidkopftunnels im Eichsfeld werden gesperrt

Eichsfeld. Nach monatelangen Behinderungen des Verkehrs aufgrund der Sanierung des Heidkopftunnels stehen nun erneut Sperrungen der Tunnelröhren an.

Am 22. und 23. Juni wird die technische Ausstattung des Heidkopftunnels gewartet. Von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 5 Uhr, ist die Autobahn 38 zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Friedland in Richtung Göttingen gesperrt. Die Umleitung führt über die U 58. Einen Tag später erfolgt in der Zeit von 19 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, die Sperrung zwischen Friedland und Arenshausen in Richtung Halle. Die Umleitung führt über die U 85.