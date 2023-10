Rollerfahrer bei Sturz im Landkreis Eichsfeld lebensgefährlich verletzt

Leinefelde-Worbis Der 37-jährige Rollerfahrer wollte ein Quad überholen, stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Bei einem Sturz ist ein Rollerfahrer in Leinefelde-Worbis lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte der 37-Jährige auf der Worbiser Straße im Stadtteil Breitenbach einen Quadfahrer überholen, der nach links auf ein Grundstück abbog. Dabei habe der Rollerfahrer das Quad touchiert und sei gestürzt. Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 42 Jahre alte Quadfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen noch.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.