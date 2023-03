Roman zum brisanten Thema häusliche Gewalt wird in Leinefelde vorgestellt

Leinefelde. Mühlhäuser Autor ist zur Buchlesung am Dienstag in Leinefelde zu Gast. Der Eintritt ist frei. Mit im Boot ist die Eichsfelder Frauenschutzwohnung.

In seinem neuen Roman „Jedem seine Wahrheit“ behandelt der Mühlhäuser Schriftsteller Hans Kuhnert ein brisantes Thema, das nicht nur Betroffene, sondern die ganze Gesellschaft ansprechen soll. Es geht um häusliche Gewalt. „Gerade wie die Gesellschaft mit von häuslicher Gewalt Betroffenen umgeht, ist in dem Roman beschrieben. In den Thüringer Zeitungen der Funke Medien Gruppe erschien ein Artikel, dessen Titel das Ganze auf den Punkt bringt: ,Wenn Frauen sich auf ewig gefangen fühlen’“, sagt er.

Kuhnert fragt aber auch: „Wie viele Menschen sehen weg oder wollen es nicht sehen, wenn eine Frau ‚gegen eine Schranktür gelaufen ist‘ oder ‚die Kellertreppe hinuntergefallen ist‘?“ Er beschreibt in seinem Roman die Reaktionen der Familie, Freunde, Kollegen und Nachbarn, im Prinzip der ganzen Gesellschaft. Ein nennt ein Zitat aus dem Buch: Sie (die Tochter) redet trotzig weiter: „Vater hat Mutter nie geschlagen und wenn er sie wirklich geschlagen haben soll, dann hatte er sicher seine Gründe.“

In der Romanfigur, um die Kuhnert eine Rahmenhandlung geschrieben habt, sind viele Frauenschicksale vereinigt. Er habe keine Problemlösung, aber vielleicht eine Anregung zum Nachdenken, wie man damit umgehen sollte, nicht nur für die Betroffenen.

Hans Kuhnert ist am Dienstag, 7. März, im Rahmen einer Buchlesung zu Gast in Leinefelde. Er wird aus „Jedem seine Wahrheit“ lesen, aber auch andere seiner Werke vorstellen und will mit den Gästen ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der DRK-Frauenschutzwohnung im DRK-Seniorenzentrum Leinefelde, Jahnstraße 18, statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.