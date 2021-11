Roter Audi Q5 in Leinefelde gestohlen

Leinefelde. Ein hochwertiger SUV im Wert von mehreren zehntausend Euro ist in Leinefelde gestohlen worden. Das Auto war mit dem Keyless System ausgestattet.

In der Nacht zu Mittwoch wurde von einem Grundstück in der Straße Am Richteberg in Leinefelde ein hochwertiger SUV gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte der 62-jährige Eigentümer gegen 6.30 Uhr fest, dass sein roter Audi Q5 mit Kennzeichen des Landkreises Eichsfeld weg war.

Der SUV habe Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr noch in der Einfahrt zum Grundstück gestanden.

Ob der Audi im Wert von mehreren zehntausend Euro der Masche des Kopierens des Keyless Signales zwischen Autoschlüssel und Auto zum Opfer gefallen ist, wird nun geprüft.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, dass bei Fahrzeugen mit Keyless System, der Wagen möglichst auch auf einem verschlossenen Grundstück in einer Garage oder unter einem umfriedeten Carport geparkt werden sollte. Zudem sollte der Schlüssel so weit wie möglich weg von der Außenwand des Hauses gelagert werden. Auch strahlungsabsorbierende Schlüsseltaschen verhinderten das Abfangen des Signals.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.