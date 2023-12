Rückblick 2023: Geldautomat in Worbis gesprengt

Worbis In der Worbiser Innenstadt wird der Geldautomat zum fünften Mal gesprengt. Mit weitreichenden Folgen für ein angrenzendes Modegeschäft.

18. Januar: Bereits zum fünften Mal seit 2018 wird in der Langen Straße in Worbis durch Unbekannte der Geldautomat gesprengt. Die Trümmerteile verteilen sich weiträumig. Die Täter entkommen erneut. Das angrenzende Modegeschäft wird so in Mitleidenschaft gezogen, dass die Statik des Gebäudes überprüft wird. Die Sprengung hat eine wochenlange Schließung und Sanierung des Geschäftes zur Folge. Der Geldautomat wird nicht wieder aufgestellt.