Rüdiger Hoffmann im Eichsfelder Kulturhaus

Der legendäre Kabarettist und Comedian Rüdiger Hoffmann kommt mit seinem neuen Comedy-Live-Programm „Rüdiger Hoffmann – alles mega“ am Samstag, 14. November, ins Eichsfelder Kulturhaus Heilbad Heiligenstadt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. „Die Veranstaltung wird selbstverständlich unter den am Veranstaltungstag geltenden Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt“, betont Sven Kirchberg von der Veranstaltungsagentur.

„Hallo erstmal! Ich weiß gar nicht, ob Sie`s schon wussten…“. Dieser Satz ist das Markenzeichen des Kabarettisten Rüdiger Hoffmann. Seit den neunziger Jahren beginnt das Programm des Paderborners auf diese Weise. Rüdiger Hoffmann ist die Verkörperung der auffallenden Unaufgeregtheit, gepaart mit emotionaler Selbstbeherrschung. In seinem inzwischen 13. Comedy Live-Programm „ Alles Mega“ richtet Rüdiger Hoffmann diesmal seinen Blick auf die großen Fragen des Alltags. Das Publikum erwartet ein Soloprogramm, gespickt mit skurril-schrägen Alltagssituationen, die er bis aufs Letzte messerscharf pointiert.

Tickets sind erhältlich im Kulturhaus Heiligenstadt: 03606/60 80 60, im Reisebüro Wolf, Hausener Weg, in Worbis sowie in der Herderstraße 1 in Leinefelde. Sie gibt es auch bei Eventim sowie in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen