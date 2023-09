Rüdiger Hoffmann kehrt ins Eichsfeld zurück

Heiligenstadt. Im Eichsfeld will der Kult-Comedian fröhlich in den Wunden des Alltags stochern. Auch Power-Rentner Frankie mit seinem Quallentattoo ist auf der Bühne mit dabei.

Mit dem neuen Programm „Mal ehrlich“ gastiert Kult-Comedian Rüdiger Hoffmann am 16. September, 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Hoffmann legt in seinem neuen Comedy-Programm den Finger in die Wunden des Alltags und stochert fröhlich darin herum: vom qualvollen Schulkonzert des Teenager-Sohns über Extremurlaub beim andalusischen Biobauern, Modeberatung mit der Ehefrau bis hin zur Apokalypse beim Familienfest.

Das Publikum begegnet unvergesslichen Persönlichkeiten wie Power-Rentner Frankie mit seinem Quallen-Tattoo, dem Internet-Casanova mit der Fistelstimme und Erbtante Hedwig, der Schweinebaronin. Rüdiger Hoffmann nimmt es mit auf eine amüsante Abenteuerreise ins bunte Herz des wahren Lebens. Dazu gibt es wieder neue großartige Lieder, vom Meister persönlich am Keyboard performt.

Karten sind an der Theaterkasse dienstags und mittwochs von 9 Uhr bis 14 Uhr, donnerstags von 9 Uhr bis 17 Uhr, freitags von 9 Uhr bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache erhältlich. Die Theaterkasse ist unter Tel.: 03606/608060 sowie per Mail unter kulturhaus@kreis-eic.de erreichbar. Tickets gibt es auch über die Homepage des Eichsfelder Kulturhauses: www.eichsfelder-kulturhaus.de.