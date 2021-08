Rund 82.000 Eichsfelder sind wahlberechtigt

Der Wahlkampf für die Bundestagswahl geht in seine heiße Phase. Wie hier in Heiligenstadt werben die Parteien auf Großwerbeflächen für sich.

Eichsfeld. Für jedes Wahllokal muss zur Bundestagswahl ein Hygienekonzept erstellt werden

Am 26. September sind die Eichsfelder aufgerufen, zur Bundestagswahl an die Urnen zu treten. Über die Modalitäten und Herausforderungen unter Coronabedingungen sprachen wir mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es im Landkreis Eichsfeld?

Eine genaue Anzahl der Wahlberechtigten kann nicht genannt werden, da die Gemeinden, Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für die Erstellung der Wählerverzeichnisse verantwortlich sind. Zur Bundestagswahl 2021 werden im Landkreis Eichsfeld voraussichtlich etwa 82.000 Personen wahlberechtigt sein.

Wie viele Erstwähler gibt es?

Dazu liegen hier keine Angaben vor. Die entsprechenden Daten müssen in den Gemeinden, Städten, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises erfragt werden.

Ab welchem Alter kann gewählt werden?

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

Wie viele Wahllokale gibt es im Landkreis zur Bundestagswahl?

Eine genaue Anzahl liegt nicht vor, da die jeweiligen Gemeinden, Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für die Wahlbezirksstruktur verantwortlich sind. Die Wahlbezirksstruktur kann noch nicht abschließend in das Wahlportal des Landeswahlleiters zur Bundestagswahl 2021 eingegeben werden. Die Anordnung über die Anzahl der Briefwahlvorstände für die Bundestagswahl 2021 liegt in der Verantwortung des Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 189 (Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuserkreis). Zur Bundestagswahl 2017 gab es 154 Wahlbezirke im Landkreis Eichsfeld.

Wie viele Wahlhelfer werden insgesamt für die Bundestagswahl benötigt?

Die Gesamtanzahl für den Landkreis Eichsfeld ist derzeit noch nicht bekannt. Nach den gesetzlichen Vorgaben besteht jeder Wahlvorstand aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter sowie weiteren drei bis sieben Wahlberechtigten als Beisitzern.

Sind die benötigten Wahlhelfer schon alle vorhanden?

Dazu liegen uns keine Informationen vor.

Müssen Wahlhelfer vollständig gegen Corona geimpft sein?

Eine generelle Impfpflicht besteht nicht. Die Wahlhelfer wurden jedoch seinerzeit für die Impfung in einer höheren Priorisierung eingestuft.

Welche Vorkehrungen müssen mit Blick auf die Pandemie in den Wahllokalen getroffen werden?

Für jedes Wahllokal muss ein Hygienekonzept erstellt werden. Es gelten die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. Die Wahlvorstände und auch die Wählerinnen und Wähler werden durch verschiedene Maßnahmen geschützt. Die unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse für die Ausstattung der Wahllokale sind zu beachten.

Was müssen die Wähler beachten?

Wichtig ist das Mitbringen einer Maske. Es ist auch sinnvoll, seinen eigenen Stift ins Wahllokal mitzubringen. Da die Personenanzahlen in den Wahllokalen in Anlehnung an die Raumgrößen begrenzt sein werden, kann es zu Wartezeiten/Verzögerungen vor den Wahllokalen kommen. Auf die öffentlichen Bekanntmachungen und Hinweise auf den Wahlbenachrichtigungen der Gemeinden, Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften ist in jedem Fall zu achten.

Wo und wie viele Wahlplakate können vor Ort aufgehangen werden?

Die Frage kann nicht einheitlich beantwortet werden, da es sich um das Ortsrecht der jeweiligen Gemeinde, Stadt, Landgemeinde und Verwaltungsgemeinschaft handelt.

Wann werden die Wahlbenachrichtigungen versandt?

Die Wahlbenachrichtigungen gehen den Wahlberechtigten in der Regel vier bis sechs Wochen vor der Wahl zu. Spätestens am 21. Tag vor der Wahl, für die anstehende Bundestagswahl 2021 ist dies der 5. September, müssen alle Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung erhalten.

Wann startet die Briefwahl?

Nach Drucklegung und Verteilung der Stimmzettel auf die einzelnen Wahlämter kann mit der Versendung der Briefwahlunterlagen, je nach Verantwortungsbereich frühestens sechs Wochen, mitunter aber auch erst später gerechnet werden.

Wie werden die Briefwahlunterlagen verteilt?

Grundsätzlich werden die Briefwahlunterlagen nach deren Beantragung per Post an die Wahlberechtigten versandt. Holt der Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen bei der zuständigen Behörde ab, soll ihm Gelegenheit gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.