Bei der Essenausgabe halfen am Montag Vanessa Papst vom DRK und als ehrenamtliche Helferin, Daniela Köhler (rechts) aus Deuna.

Sammelstelle für Spenden in der Heiligenstädter Stadthalle

Heiligenstadt. Jetzt geht es darum, Wohnungen in Heiligenstadt einzurichten. Liste mit benötigten Sachen liegt vor. Deutsches Rotes Kreuz hält Nachtwachen im Förderzentrum.

Nur wenige der am Samstag in Heiligenstadt angekommenen ukrainischen Flüchtlinge wollen bleiben, sagt Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). Er hatte sich das gesamte Wochenende über darum gekümmert, dass die zumeist jungen Frauen, Mütter und Kinder zunächst mit wichtigen Dingen ausgestattet wurden und dass sie im Förderzentrum zumindest ein wenig zur Ruhe kommen konnten. Noch einmal dankt der Stadtchef für die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung.

Für drei Frauen, unter ihnen eine 82-Jährige, hat man schon Sonntagabend ein Privatquartier gefunden. „Gut geht es ihnen nicht, vor allem der alten Dame, die auf der Flucht einen langen Fußmarsch hinter sich gebracht hat“, sagt Spielmann bedrückt. Doch ärztliche Hilfe, so man sie benötigt, sei sichergestellt. „Ich kann wirklich verstehen, wenn die Menschen erst einmal ihre Ruhe haben wollen. Das respektieren wir.“ Für sechs weitere Frauen, so hoffte er am Montag, werde man wohl im Laufe des Tages noch Quartiere finden. „Die anderen wollen weiterreisen.“

Es geht beim Geschirrtuch los

Dass die Verteilung auf Wohnraum und die Weiterreise nicht schnell gehen, weiß er. Inzwischen habe der Landkreis übernommen, das Sozialamt Betreuer bereitgestellt. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist immer noch vor Ort und kümmert sich ehrenamtlich um die Versorgung. Teils hatten DRK-Mitarbeiter ihr Wochenende geopfert und hielten Nachtwache im Förderzentrum, damit im Fall der Fälle ein Ansprechpartner parat stand.

Am Wochenende seien so viele Spenden abgegeben worden, dass man einen Teil beim Landkreis erst einmal eingelagert habe. Sie würden auch reichen, wenn der nächste Bus in Heiligenstadt ankommt. Jetzt aber gehe es demnächst darum, Ausstattungen für Wohnungen zu bekommen. „Viele Quartiere, die von privat angeboten wurden, sind möbliert“, sagt der Bürgermeister. Teils sei aber auch von privat leerer Wohnraum angeboten worden, auch die Kowo stelle Wohnungen bereit. „Da geht es dann um alles. Betten, Tische, Stühle Schränke … es geht beim Geschirrtuch los.“

Möbel können nicht zwischengelagert werden

Eine Sammelstelle wird in der Stadthalle eingerichtet. Allerdings nicht für Möbel. „Es ist einfach vernünftiger, wenn uns jemand beispielsweise ein Bett oder Sofa anbietet, uns die Telefonnummer zu hinterlassen und wir es direkt abholen, wenn es gebraucht wird, und zum Zielort bringen. Das kann aber von Angebot bis Inanspruchnahme auch mal Wochen dauern“, sagt Spielmann. Aber alles andere wäre nicht hilfreich oder zu händeln.

Eine Liste mit den wichtigsten Dingen gibt es inzwischen. „Es fehlt alles“, sagt Spielmann und zählt auf: „Putzmittel für Böden oder Fenster, Geschirr, Besteck, Töpfe, Wasserkocher, Spüle, Kochplatten, Sofas, Betten, Bettwäsche, Decken, Tisch und Stühle, Schränke oder Rollgarderoben, Stehlampen und Vorhänge, Waschmaschinen oder TV-Geräte. Das sind die Dinge, die wir jetzt aktuell brauchen.“

Die Abgabe ist nun immer Dienstag und Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr in der Stadthalle. „Anfahrt gern von hinten über die Konrad-Zehrt-Straße.“ Bei sperrigen Dingen werde die Spender gebeten, sich per E-Mail zu melden, dann wird der Ablauf besprochen.

E-Mail-Adresse: hotline@heilbad-heiligenstadt.de