Sanfte Riesen auf der Bonda-Ranch

Wilhelm Bonda aus Worbis beherrscht die Pferdedressur ebenfalls meisterlich – und legte sich mit seinem Vierbeiner zwischen den rasenden Kutschen mitten in der Reithalle schlafen.

Worbis. Größte Pferderasse der Welt zu Gast in Worbis. Auf Wertungsteil bei Thüringer Shire Horse Show folgt Programm.

Deutlich größere Pferde als sonst waren am Sonntag auf der Worbiser Bonda Ranch zu bewundern. Denn hier fand die Thüringer Shire Horse Show 2020 statt. So war das Interesse unter den Eichsfeldern am Nachmittag groß, als die Züchter ihre 20 prächtigen Pferde vom Fohlen bis zum 19-jährigen Senior den Bewertungsrichtern der englischen Shire Horse Society vorführten.