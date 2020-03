Worbis. In der Nordhäuser Straße beginnt am 16. März der dritte Bauabschnitt.

Sanierung in Worbis geht Montag weiter

Die Sanierung der Nordhäuser Straße in Worbis wird am Montag, 16. März, fortgesetzt, teilt das Landesamt für Bau und Verkehr, Referat Nord, in Leinefelde mit. Bei dem nun anstehenden dritten Bauabschnitt werde auf Höhe der Tankstelle die Fahrbahndeckschicht der im Jahr 2019 noch nicht ausgeführten Straßenhälfte erneuert. Die Tankstelle sei dann nur aus Richtung Kirchworbis kommend erreichbar.

Der Verkehr aus Richtung Kirchworbis werde in Richtung Kreuzung Alte Polizei als Einbahnstraße an der Baustelle vorbeigeführt. Die Gegenrichtung verlaufe wie schon voriges Jahr über die Breitenbacher Straße, die Industriestraße und weiter über den Wirtschaftsweg Kirschallee zurück zur Landesstraße. Das gelte auch für den Verkehr, der aus Breitenbach kommt. Der Einkaufsmarkt an der Nordhäuser Straße (Netto) sei weiter wie gewohnt über den Kreisverkehr am Hausener Weg erreichbar.

„Die Arbeiten für diesen dritten Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis zum 27. März“, heißt es in der amtlichen Mitteilung. Wenn diese Arbeiten beendet seien, folge direkt im Anschluss die Erneuerung der Fahrbahndeckschicht auf der gesamten Hauptkreuzung an der Alten Polizei.