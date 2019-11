„Saturday for Future“ im Geisleder Wald auf dem Dün

Unter dem Motto „Nicht reden, machen. Pflanz deinen eigenen Baum!“ rief die Waldgenossenschaft Geisleden jetzt zu einem „Saturday for Future“ (Samstag für die Zukunft) auf. Etwa ...

Unter dem Motto „Nicht reden, machen. Pflanz deinen eigenen Baum!“ rief die Waldgenossenschaft Geisleden jetzt zu einem „Saturday for Future“ (Samstag für die Zukunft) auf. Etwa 35 Erwachsene und Kinder trafen sich am Samstagmorgen mit Spaten und Arbeitshandschuhen ausgestattet, um eine durch die Trockenheit und den Borkenkäfer in dem vergangenen Jahr entstandene Freifläche aufzuforsten. Unter fachkundiger Anleitung pflanzten sie auf dieser Fläche auf dem Dün etwa 400 Bäume – Buchen, Eichen aber auch Rotbuchen und Fichten. Hier kann nun ein neuer Mischwald entstehen, dem künftig Trockenheit und Stürme nichts mehr anhaben können. Der Vorstand der Waldgenossenschaft Geisleden dankt allen fleißigen Helfern und ganz besonders der engagierten Geisleder Jugendfeuerwehr für ihren Einsatz.Foto: Stefan Kühn