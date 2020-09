Worbis. Die Stadt Leinefelde-Worbis will an der Wipperwelle festhalten.

Sauna in Worbis an drei Tagen geöffnet

Die Stadt Leinefelde-Worbis wird auch weiterhin, wenn auch mit geänderter Nutzung, an der Wipperwelle festhalten. „Der Standort wird ab sofort als Lehrschwimmhalle genutzt. Die Sauna ist an drei Tagen in der Woche für die Öffentlichkeit geöffnet“, sagte Andreas A. Ebert, Geschäftsführer der Sport- und Freizeit Leinefelde-Worbis GmbH, am Mittwoch in der Sitzung des Werksausschusses des Eigenbetriebes Kommunale Liegenschaftsverwaltung. Das sei das Ergebnis einer Beratung mit dem Aufsichtsrat. Die Wipperwelle sei damals auch als Lehrschwimmhalle gebaut worden, daher wolle man den Standort mit der neuen Ausrichtung für den Schwimmunterricht der Schulen sowie den Vereins- und Rehasport erhalten.