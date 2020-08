SC Heiligenstadt geht im Testspiel zu Hause mit 0:5 unter

Nach 90 Minuten, in denen bei den Hausherren rein gar nichts gelingen wollte, stand aus Sicht des SCH ein bitteres 0:5 (0:2). „Heute haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt“, konstatierte Heiligenstadts Trainer Ronny Löwentraut nach der Pleite geknickt.

Zwei Szenen symbolisierten Leistung und Zustand des SCH an diesem Tag. Beim Führungstreffer der Gäste aus Göttingen spielte Nico Berger unkonzentriert einen viel zu kurzen Rückpass auf seinen Torwart Christoph Sternadel. Der musste aus seinem Gehäuse eilen und erwischte den Ball nahezu zeitgleich mit Bovendens Dreifach-Torschützen Dennis Falinski. Der Pressschlag landete vor Falinskis Füßen, der daraufhin unbedrängt zum 0:1 ins leere Heiligenstädter Gehäuse einschieben konnte (38.).

Ebenso charakteristisch für das Geschehen auf dem Rasen war eine Situation Mitte der zweiten Halbzeit: SCH-Neuzugang Florian Schröter, in der vergangenen Saison noch für Oberligist Wacker Nordhausen II am Ball, trieb das Spielgerät durch das Mittelfeld. Doch die Suche nach einer Anspielstation war vergebens – wohin Heiligenstadts Nummer 2 auch blickte, er sah nur gelbe Bovender-Trikots, jedoch kaum eigene Mitspieler. Und so blieb Schröter noch mit dem Ball am Fuß nichts anderes übrig, als hilflos die Arme zu heben und den Ball per kurzem Querpass, der keinerlei Raumgewinn brachte, zu einem Teamkollegen zu schieben.

„Von der ersten Minute an hat gar nichts gepasst. Weder taktisch noch technisch. Da müssen wir den Finger in die Wunde legen und offen darüber sprechen“, kündigte Löwentraut bereits kurz nach der Klatsche eine intensive Aufarbeitung an. Stürmer Amat Bah hatte noch Glück, dass er in der zweiten Halbzeit für seinen Ellenbogenstoß gegen Bovendens Kai-Christian Haase nicht die rote Karte erhielt.

Der SCH hatte während der gesamten Dauer nur zwei Kopfballchancen, jeweils nach Standards (Möhlhenrich in 11. Minute, Heinevetter in der 85.). Bezirksligist Bovenden stand hinten konzentriert und konterte erfolgreich. Nachdem Janis Bach kurz nach dem 0:1 eine Freistoßflanke durch Sternadels Beine gestochert hatte (42.), fielen die weiteren Treffer des Auswärtsteams immer nach dem gleichen Schema: Mit einem Steilpass wurde die SCH-Viererkette ausgehebelt, anschließend dann Sternadel von Jannik Lösekrug (58.) und Falinski (59./89.) per Heber überwunden.

Am kommenden Dienstag, 25. August, können die Heiligenstädter beweisen, dass sie es besser können. Dann steht ab 19 Uhr das nächste Testspiel beim hessischen Verbandsligisten Adler Weidenhausen an.