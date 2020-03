Heiligenstadt. Im Kulturhaus in Heiligenstadt sind am Sonntag, 15. März, volkstümliche Schlager zu hören.

Schäferstadl kommt mit Angela und Richard Wiedl nach Heiligenstadt

Sie zählen zweifellos seit vielen Jahren zu den Top Ten der Volksmusik. Bianca, Carla, Michael und Urschäfer Uwe, besser bekannt als Die Schäfer. Am Sonntag, 15. März, 15 Uhr, kommt erfolgreiche Gruppe der volkstümlichen Musik ins Eichsfelder Kulturhaus nach Heiligenstadt. Mit dabei sind Stars wie Angela Wiedl, eine der großen Stimmen der Volksmusik, und ihr Bruder Richard Wiedl, der in die Welt der Klassik und Operette entführen wird. Eintrittskarten zu 42 Euro beziehungsweise 39,60 Euro gibt es an der Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses telefonisch unter 03606/608060 oder unter www.eichsfelder-kulturhaus.de.