Schafe pflegen im Eichsfeld die Offenlandbiotope an der ehemaligen innerdeutschen Grenze

Ecklingerode. Auf 3000 Quadratmetern werden Gehölze am West-Östlichen Tor im Eichsfeld entfernt. Ziel der Stiftung Naturschutz Thüringen ist die Schaffung weiterer Offenlandbiotope.

Am Grünen Band in Ecklingerode und Wehnde weiden Schafe, um das artenreiche Offenland zu pflegen und zu erhalten, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Naturschutz Thüringen. Unweit des West-Östlichen Tors werden in den nächsten Wochen auf 3000 Quadratmetern Gehölze entfernt. Somit werden nicht nur Weideflächen sondern auch Offenlandlebensräume geschaffen.

Diese Biotope sind laut der Stiftung wertvolle Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere, wie beispielsweise buntes Vergissmeinnicht, Großer Odermennig, Raubwürger oder Wendehals. An vielen Stellen drohen aufwachsende Gehölze, die Lebensräume zu überwuchern und die dort vorkommenden Arten zu verdrängen.

Zusätzlich werden Teilstücke des Kolonnenweges an der ehemaligen innerdeutschen Grenze von Bewuchs freigestellt und die Erdauflage abgezogen. Dies diene dem Biotopverbund entlang des Weges sowie der Durchgängigkeit für Wanderer, die das Grüne Band erkunden möchten. Ebenso werde dadurch ein Ausweichen des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs auf Ackerflächen vermieden. Die Stiftung weist daraufhin, dass im Naturmonument „Grünes Band Thüringen“ das Fahren mit Kraftfahrzeugen außerhalb von öffentlich gewidmeten Wegen nicht erlaubt ist.