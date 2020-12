Schandtat auf Weihnachtsbaumplantage im Eichsfeld

Geisleden. 160 Edeltannen wurden in Geisleden in der Mitte durchtrennt. Besitzer lobt Belohnung für Hinweise aus.

Lothar Hartung und sein Vater Karl Hartung trauten am vergangenen Freitagmorgen ihren Augen nicht. Auf der Weihnachtsbaumplantage in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses erblickten sie ein Bild der Verwüstung. „Vor 30 Jahren hat mein Vater die Edeltannen angepflanzt“, erzählt Karin Eckhardt, Karl Hartungs Tochter. In diesem Jahr sollte ein Großteil der damals gepflanzten Bäume in den Wohnzimmern der Eichsfeldern stehen. Doch daraus wird nichts. Unbekannte machten sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag an den Edeltannen zu schaffen.