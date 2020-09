Scharfenstein: Faszination aus Glas

Glas, Stein, Skulpturen und Fotogramme – all das zeigt der Worbiser Glaskünstler Tobias Hartmann in einer Ausstellung, die in der Tenne der Burg Scharfenstein präsentiert wird. Zu sehen ist die außergewöhnliche Exposition, die den Titel „Scharfensteiner Lichtzeichnungen“ trägt, vom 11. bis 13. September. Am Freitag kann sie in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, am Samstag sowie am Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in Augenschein genommen werden. Der Künstler freut sich schon jetzt auf viele neugierige Gäste und beantwortet gern Fragen zu seinen Kunstwerken.