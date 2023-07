Schattenspender auf städtischen Spielplätzen im Eichsfeld

Leinefelde-Worbis. In den Ortsteilen von Leinefelde-Worbis wird investiert. Unter anderem wurden Sonnensegel aufgestellt und Bäume gepflanzt.

In die Aufwertung ihrer Spielplätze hat die Stadt Leinefelde-Worbis jetzt über 30.000 Euro investiert. In sieben Ortsteilen war der Bauhof im Einsatz, um neue Geräte aufzustellen, Sonnensegel anzubringen oder Bäume und Sträucher zu pflanzen, erzählt Stadtsprecher René Weißbach.

In Leinefelde wurde das Areal „An der Baumschule“ komplett umgestaltet und bekam zudem eine neue Turmkombination. 7000 Euro wurden dort verbaut. Für rund 4000 Euro erhielt der Spielplatz am Eschenweg eine Kur und neue Spielgeräte. Am Richteberg standen laut Weißbach derweil Ausbesserungsarbeiten an, wofür rund 1000 Euro zu Buche schlugen.

Tausende Euro für Schützenhaus, Schaukel, Sandkasten & Co.

Und es ging auch in den Leinefelder Ringau. Freuen dürfen sich die Kinder dort über zwei neue Ballfangnetze, ferner gibt es neuen Spielsand. „Zusammen mit den notwendigen Pflegearbeiten fielen hier ebenfalls 1000 Euro an“, so der Stadtsprecher.

Ein sogenanntes Federwipptier musste seinerseits am Schützenhaus in Wintzingerode erneuert werden. Dazu gab es gleich noch eine nagelneue Kletterpyramide. Stattliche 10.000 Euro wurden für die Maßnahme in die Hand genommen, an der sich die örtliche Jagdgenossenschaft mit einer Spende von 4000 Euro beteiligte.

1000 Euro kostete die Erneuerung der Nestschaukel hinter dem Worbiser Rentamt. Dort gibt es nun auch ein neues Sonnensegel für ebenfalls 1000 Euro. Die Summe musste dann noch einmal für Reparaturarbeiten aufgebracht werden. „Im Talgraben bolzen die Kinder seit kurzem auf zwei neue Fußballtore. In Kallmerode mussten die Bauhofmitarbeiter ein Holzpodest austauschen, einige Reparaturarbeiten durchführen und eine Rutschenröhre einbauen“, erzählt Weißbach. Kosten: rund 2500 Euro. Im Ortsteil Kirchohmfeld standen für rund 1000 Euro Pflege- und Reparaturarbeiten an. Und in die Buddelkiste kam eine frische Sandfüllung. In Birkungen wurde der Sandkasten umgebaut, das Sonnensegel versetzt und kaputte Geräte instandgesetzt. Kosten insgesamt: 1000 Euro. „Und für 2000 Euro stehen in Hundeshagen jetzt neue Bäume und Sträucher auf dem Abenteuerspielplatz in der Ortsmitte. Hier gab es finanzielle Unterstützung von den Stadtwerken Leinefelde-Worbis, die sich an der Verschönerung mit 500 Euro beteiligten“, zählt Weißbach weiter auf. Nach Ansicht von Stadtbürgermeister Christian Zwingmann (parteilos) ist Leinefelde-Worbis eine kinderfreundliche Stadt, die den Bedürfnissen der jüngsten Einwohner große Aufmerksamkeit schenkt.