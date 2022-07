Schlägerei nach Kirmesveranstaltung in Leinefelde: Mann krankenhausreif geschlagen

Leinefelde. Drei Männer sind auf dem Heimweg von einer Kirmesveranstaltung angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist es in der Nacht zu Montag in der Johann-Carl-Fuhlrott-Straße in Leinefelde.

Wie die Polizei mitteilt, kamen nach bisherigen Ermittlungen drei Männer kurz nach Mitternacht von einer Kirmesveranstaltung. Sie wurden von drei Männern angegriffen. Ein 25-Jähriger wurde mit Tritten und Schlägen ins Gesicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Auch den 31-jährigen Freund des Opfers griffen die Unbekannten an, als er helfen wollte. Er konnte die Angriffe aber abwehren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

