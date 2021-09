Schlemmerfest in Leinefelde lockt viele Besucher

Fast 8000 Besucher zog das zweite Streetfood-Festival in Leinefelde an.

Leinefelde. Zum zweiten Mal anlässlich des Heimatshoppens gastieren Streetfood-Trucks auf dem Zentralen Platz.

Wer einen kulinarischen Ausflug machen wollte, hatte von Freitag bis Sonntag die Möglichkeit dazu auf dem Zentralen Platz in Leinefelde. 25 Streetfood-Trucks machten Halt. Appetit auf Krokodilgulasch oder Kamelgeschnetzeltes oder doch lieber afrikanischen Mangold? Oder bei den bunt gekleideten und beim Kochen tanzenden Frauen vorbeischauen, die venezolanisch kochen?

Sogar lecker zubereitete Insekten konnten die Besucher probieren – hier brauchte man auch nicht lange anstehen. Dazu ein kühles Guinness und irische Musik von Steve Reeves und der Band F.misd. Perfektes Wetter und viele Sitzgelegenheiten luden zum Verweilen ein, ließen Urlaubsstimmung aufkommen. Die Kinder konnten sich schminken lassen oder hatten auf dem Trampolin ihren Spaß. Wer mochte, konnte sich noch auf den Weg in die Bahnhofstraße machen, wo die Händler Aktionen rund ums Heimatshoppen anboten. Fast 8000 Besucher zog das zweite Streetfood-Festival in Leinefelde an. Katrin Kaufmann vom Veranstalter-Team fand es wieder sehr schön in Leinefelde und würde wie die Standbetreiber gern wieder kommen.

