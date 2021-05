Schlüssel von Pizzaauto in Eschwege weggenommen und in fremden Briefkasten gesteckt

Eschwege. Die Polizei ermittelt nach einem seltsamen Vorfall in Nordhessen. Leidtragender ist ein Mann, der für einen Pizzadienst fährt.

Im nordhessischen Eschwege hat ein Mann den Auslieferer eines Pizzadienstes in arge Schwierigkeiten gebracht und verletzt.

Laut Polizei hatte der Pizzabote (48) den Motor seines Fahrzeuges laufen lassen, als er am späten Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, eine Bestellung von Speisen auslieferte. Als er zurückkehrte, habe ein anderer Mann – ebenfalls 48 Jahre alt – von dem offenstehenden Lieferwagen den Zündschlüssel abgezogen und in den Briefkasten einer Bank geworfen, die sich ganz in der Nähe befindet.

Der Pizzafahrer habe dies bemerkt und sei dem vermeintlichen Schlüsseldieb nachgelaufen. Vor dem Billigmarkt Woolworth in der Innenstadt sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern gekommen.

Der Pizzabote habe mehrere Schläge in den Bauch abbekommen und sei durch seinen Widersacher außerdem beleidigt worden, teilte die hessische Polizei mit. Außerdem sei er mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmutzt worden. Zeugen des Konflikts alarmierten schließlich die Polizei.

Gegen den Tatverdächtigen werde nun ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.