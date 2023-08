Schmierfinken in Worbis unterwegs

Eichsfeld. In Worbis wirft eine junge Frau einen Stift weg, als sie die Polizei bemerkt. Das macht die Beamten stutzig.

Während ihrer Streifentätigkeit haben Polizeibeamte am Sonntag gegen 2.30 Uhr eine Personengruppe in der Jägerstraße in Worbis festgestellt, welche sich an einem Zigarettenautomaten aufhielt. Wie die Polizei mitteilte, warf eine 18-Jährige einen Textmarker weg, als sich der Streifenwagen annäherte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sie kurz zuvor mit diesem Stift den Zigarettenautomaten beschmiert hatte.

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.