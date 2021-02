Mitarbeiter des Leinefelder Bauhofes fahren die Schneemassen an den Hauptkreuzungen ab.

Eichsfeld. Mitarbeiter des Leinefelder Bauhofes fahren die Schneemassen an den Hauptkreuzungen ab.

Auch am Montag hatte erneut der viele Neuschnee viele Teile des Landkreises fest im Griff. Gegen Mittag entspannte sich die Lage, da der Schneefall nachließ. Wer am Montag auf seinen Bus wartete, der tat dies vergebens. Bei den Eichsfeldwerken setzte man ab 2 Uhr nachts alle Hebel in Bewegung, um wenigsten nach dem Ferienfahrplan die Orte anfahren zu können, doch dies war aussichtslos.