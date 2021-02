Schneeärzte und Männer, die Kopfstand machen

Über 240 Familien haben sich am Schneemann-Fotowettbewerb des Familienzentrums Kerbscher Berg beteiligt. „Wir waren überwältigt von de Zahl und Kreativität“, so Mitarbeiterin Melanie Schnur. Sehen lassen können sich die Werke alle, darunter Schneeärzte, Schneemänner, die Kopfstand machen, Drachen, Pferde und Schnecken. Die Jury, der auch Tochter Ella angehörte, hatte es sehr schwer. Gekürt wurden am Ende die kleinste Schneemannfamilie mit nur zehn Zentimeter Höhe, der größte Schneemann, der 2,10 Meter misst, ein Elefant, auf dem man reiten kann, eine Schneemannfamilie beim Picknick, ein Olafschneemann, eine verkleidete Gruppe und ein weißer Geselle mit Akkordeon. Die Bilder können auf dem Gelände bestaunt werden.