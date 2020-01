Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schneewittchen der Neuzeit auf der Bühne in Heiligenstadt

Nicht nur Kinder genießen es, in der Weihnachts- und Winterzeit Märchen aller Couleur zu lesen, zu hören und zu sehen. Darauf hat sich auch das Eichsfelder Kulturhaus seit Jahren eingestellt. Schulklassen oder Familien nutzen gern die Gelegenheit für einen Theaterbesuch. Jetzt stand „Schneewittchen – das Musical“ auf dem Programm.

Lange vor Veranstaltungsbeginn wuselten und plapperten zahlreiche kleine Gäste im Foyer. Die Vorfreude auf das gut bekannte Märchen der Gebrüder Grimm war bei Groß und Klein zu spüren. Muttis, Vatis, Omas und Opas begleiteten die Kleinen, die das Schneewittchen aus dem Märchen und vom Familien-Zeichentrickfilmen her kannten. Einige Kids hatten sich besonders intensiv vorbereitet, denn sie kamen standesgemäß in den Kleidern von Walt Disneys „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ zur Vorstellung. Aber wer eine originalgetreue Wiedergabe des Märchens erwartet hatte, wurde überrascht. Dem Musical lag der Stoff des Märchens zugrunde. Es gab auch die böse Stiefmutter, das Schneewittchen und die sieben Zwerge, den Wald und den vergifteten Apfel, aber das war schon alles, was mit dem Märchen der Gebrüder Grimm verband.

Regisseurin Carolin Pommert hat dafür eine Erklärung. „Mein Ziel ist es, die vielleicht etwas angestaubten Figuren aus der Mottenkiste heraus und ins Hier und Jetzt zu holen. Ich will dabei sowohl Erwartungen erfüllen, als auch völlig neue Ansätze finden. Ich möchte jeden Besucher und jede Besucherin mit auf eine Reise nehmen – vom kleinsten Knirps, der zum ersten Mal im Theater sitzt, bis hin zur märchenerfahrenen Oma. Für jeden soll etwas dabei sein. Und sei es auch nur ein Moment, der mit nach Hause genommen wird, über den man redet oder nochmal nachdenkt, kurz bevor man einschläft.“

Die böse Königin hatte ein leuchtendes Fläschchen, das mit einem Ewig-Jung-Elixier gefüllt war. Sie war sehr gemein zu Schneewittchen und befahl den Schergen, die ein bisschen doof schienen, sie umzubringen. Als sie davon überzeugt war, dass ihr Auftrag ausgeführt worden war, drehte sie richtig auf und sang: „Alles fein ohne Kinder, denn die nerven doch nur. Sind sie weg, diese Kinder, wird dein Leben zur Kur. Ziemlich fresh ohne Kinder, funny heiter und so. Uns geht‘s gut ohne Kinder, wirklich wahr - ist doch so.“ Ob vielleicht manche Mutti solche Gedanken im Hinterkopf hat, nachdem sie ihre Rabauken an einem stressigen Morgen im Kindergarten abgegeben hat?

Das Schneewittchen im Musical war selbstbewusst und hatte für die Kinder eine mutmachende Botschaft: „Steh auf, wenn du etwas ändern willst. Ändere das, was du so hasst. Komm mach es, bitte tu es jetzt für dich, trau dich – sei nicht angepasst.“ Viel Freude machte es, den beiden Zwergen zuzuschauen und zuzuhören, denn sie benutzten ständig Aussprüche, die sie immer verdrehten. So wurde aus dem Wort Vorbild ein Nachbild und nicht viele Köche verderben den Brei, sondern zwei Doofe. Da gab es bei Eltern und Kindern viel zu lachen. Die beiden Zwerge „Bomrin“ und „Rinfi“ wurden in ihren entzückenden Zwergenkostümen von Julia Breier und Lisa Gärtner wunderbar dargestellt. Mit viel Witz und gekonnter Mimik spielten sie sich in die Herzen der Kinder. Statt eines stattlichen Prinzen gab es den abenteuerlustigen und draufgängerischen „Prinz Fynn“, der überhaupt nicht wie ein Prinz aussah. Für Schneewittchen war er der gute Freund, der sie beschützen wollte und sich in sie verliebte. Bei dem Song „Warte mal - ist das Romantik? Weiß ich nicht - mir fehlt der Durchblick“ ging ein raunendes „Oooh“ durch den Saal. Es war schön, zu beobachten, wie konzentriert die meisten Kinder dem Geschehen folgten. Kinder sind nicht festgelegt auf die genaue Interpretation des alten Märchens. Kinder sind offen für Neues, sind wissbegierig und tolerant.

Interessant war der sprechende Spiegel, der die Gäste faszinierte. Jeder überlegte: Wie hat man diese Illusion wohl so schön hinbekommen? „Die Arbeit an und mit der Videoprojektion war sehr spannend. Herauszufinden, was möglich ist und was nicht, war nicht immer einfach. Aber jetzt freue ich mich sehr über unsere Version des Zaubers – der Spiegel ist quasi Darsteller Nummer 8 und fügt sich perfekt in die Inszenierung ein“, so die Regisseurin. Am Ende kam auch die böse Stiefmutter, verkleidet als alte Frau, und vergiftete das Schneewittchen mit einem Apfel. Als Finn und die Zwerge das Schneewittchen auf dem Boden liegend fanden, witterten sie nichts Gutes. Sie suchten die Umgebung ab und fanden die böse Königin, packten sie und stellten sie zur Rede. Sie durchsuchten den Korb mit den Äpfeln und fanden das Fläschchen mit dem Zaubertrank. Nachdem sie das Schneewittchen mittels Zaubertrank wieder zum Leben erweckt hatten, wurde auch geküsst.