Schneller Datentransfer in Worbis

Die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis und die AOK in Worbis werden an das Glasfasernetz angeschlossen. Mit der neuen Datenleitung steht bis zu einem Gigabyte Datentransfer zu Verfügung, wobei auch hohe Datenmengen versandt werden können. Hierfür verlegt die Telekom ein Spezialrohr von der Duderstädter Straße beim Obertor bis hin zum Rossmarkt, in das dann das Glasfaserkabel eingeblasen wird. Demihran Serkan (vorn im Bild) von Störmer Bau weiß, wie es funktioniert. Andere Bereiche, wie etwa die Worbiser Geschäftsstraße, sind erst einmal nicht vorgesehen, so Uwe Kaufhold von der Telekom. Sollten hier weitere Anträge für eine Datenleitung eingehen, ließen sich die Rohre auch problemlos verlängern. Anwohner entlang des Rohrsystems können später durch einen Abzweig mit einem Glasfaserkabel versorgt werden.