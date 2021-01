Schnelltestzentrum in Heiligenstädter Innenstadt

Heiligenstadt. Die Schwanen-Apotheke in der Heiligenstädter Wilhelmstraße hat im ersten Obergeschoss mit separatem Eingang (rechts der Apotheke) ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet. “Wir führen bei symptomfreien Patienten Antigentests zur Feststellung einer Covid-19-Infektion durch”, erklärt Inhaber Markus Rosenthal.

Der Schnelltest sei natürlich nur eine Momentaufnahme. „Viele Leute möchten erst einmal kurzfristig Sicherheit haben“, sagt er. Zum Beispiel, wenn ein Kollege oder Angehöriger positiv getestet wurde, es einem selbst aber gut gehe. „In einem solchen Fall möchten viele Menschen gern Sicherheit haben und wissen, ob sie sich angesteckt haben oder nicht“, schildert Markus Rosenthal.

Das Coronavirus stelle vor allem die Hilfeleistung für ältere Mitmenschen und Verwandte vor eine große Herausforderung. „Helfen wird zur Gewissensfrage. Die Angst vieler Angehöriger ist es, das Virus symptomfrei in sich zu tragen. In diesem Fall ist es doch besser zu testen, als zu hoffen“, meint der Apotheker.

Positive Testergebnisse meldet das Testzentrum generell ans Gesundheitsamt. Betroffene aber seien verpflichtet, zusätzlich noch einen PCR-Test durchführen zu lassen. Das Schnelltestangebot der Heiligenstädter Apotheken könne einen Pluspunkt im Kampf gegen die Pandemie darstellen. “Die Zahlen im Eichsfeld sind hoch. Alles, was dabei helfen kann, die Situation abzuschwächen oder durchzustehen, ist wichtig”, ist Rosenthal fest überzeugt.

Von Montag bis Freitag, zunächst von 9 bis 12 Uhr, Freitag zusätzlich von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 13 Uhr ist das Testzentrum geöffnet. Eine vorherige Anmeldung online über die Plattform www.corona-schnelltest-hig.de ist Pflicht. Der Test kostet 35 Euro, nimmt selbst maximal fünf Minuten in Anspruch, das Ergebnis liegt innerhalb einer Viertelstunde vor. Über das Ergebnis werde via E-Mail oder Anruf informiert. Auf der Interseite werden weitere Informationen zum Test und der Durchführung angeboten. “Wer allerdings einen PCR-Test benötigt, sollte dafür weiterhin telefonisch seinem Hausarzt kontaktieren”, so Rosenthal.